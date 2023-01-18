В камерах двух штрафных изоляторов Псковской области провели ремонт

22:23, 18 января 2023, ПАИ

В двух исправительных колониях — № 4 (с. Серёдка Псковского района) и № 6 (пгт. Сосновый Бор Себежского района) — завершился капитальный ремонт камер штрафного изолятора, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В рамках проведённых ремонтных работ в помещениях коридора и камер ШИЗО обновлено напольное керамическое покрытие, произведён косметический ремонт стен, полов и потолков.

Кроме того, в камерах заменена система водоснабжения и канализации, установлено новое энергосберегающее освещение. Мебель, предусмотренная федеральным законодательством, полностью соответствует установленным нормативам.

«Создание надлежащих условий отбывания наказания для осуждённых и лиц, содержащихся в СИЗО, — важное направление уголовно-исполнительной политики ведомства, которое осуществляется на регулярной основе и проводится планомерно во всех подразделениях УИС региона», — подчеркнули в пресс-службе.