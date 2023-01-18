Псковский губернатор рассказал о достижениях региона в рамках нацпроекта «Экология» в 2022 году

22:47, 18 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в нескольких тезисах рассказал о достижениях региона в рамках нацпроекта «Экология» в 2022 году.

«На 68 млн рублей приобретено семь единиц техники: три лесопожарных трактора, большегрузный трал, пожарный автомобиль и два седельных тягача. Закуплено 55 единиц спецоборудования, в том числе 16 установок высокого давления и несколько десятков торфяных стволов для тушения содержащих торф почв, когда вода подаётся на глубину до 1,5 метра.

Оснащение лесопожарных станций новой техникой и оборудованием дало возможность обеспечить оперативную ликвидацию возникающих пожаров, что позволило не допустить гибели лесов на землях лесного фонда. Средняя площадь лесного пожара в Псковской области в 2022 году составила менее 1 га (!) при среднем показателе в Северо-Западном федеральном округе 66,6 га.

Проведены мероприятия по восстановлению лесов, больше всего лесных насаждений высадили в Гдовском районе (420,8 га), Струго-Красненском районе (418,3 га), Опочецком районе (342,5 га) и Плюсском районе (324,2 га)», — привёл примеры Михаил Ведерников.