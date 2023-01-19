Что можно и что нельзя делать на Крещение

07:01, 19 января 2023, ПАИ

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Крещение — один из главных православных праздников. В этот день церковь отмечает вхождение Иисуса Христа на путь служения людям. По преданию, Сын Божий прошел обряд крещения в водах реки Иордан, и сегодня во льду рек делают прорубь в виде православного креста под названием «иордань».

Считается, что на Крещение вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. А если набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год.

И в этот день, и впоследствии святую крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, освящают дома и поля. Говорили также, что тот, кто на Крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым.

Верующие считают, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов. На самом деле ритуал крещенского купания должны предварять долгие молитвы, дни в покаянии и обязательная исповедь. Только в этом случае омовение 19 января приносит духовные плоды.

Что можно делать на Крещение

Крещение – большой христианский праздник, поэтому верующие обязательно посещают в этот день церковь.

Одна из главных традиций – набор освященной воды. В храмы приходят с пустыми емкостями, а святую воду потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище, многие лечат чудесной водой недуги.

Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день обладает целительной силой – им можно растереть руки и лицо, чтобы обрести здоровье и привлекательность.

В это время, несмотря на суровый мороз, распахивали двери и окна – чтобы все плохое из дома ушло, а все хорошее – пришло.

Добрая примета – сосвататься или сделать предложение в этот день. Верили, что такой брак будет благословлен на небесах. Есть даже соответствующая поговорка: «Крещенское рукобитье – к счастливой семье».

Что нельзя делать на Крещение

Как и в другие церковные праздники, на Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и злословить.

В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего.

Особый запрет действует на стирку. В Крещение вся вода обладает волшебными свойствами, и тратить ее на такие мелочи – грешно.

Согласно поверьям, слезы в этот день – плохая примета. Кто рыдает в Крещение – тому весь год плакать.

В двунадесятые праздники, к которым относится Крещение, не рекомендуется работать.