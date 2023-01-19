Михаил Ведерников поздравил псковичей с Крещением

00:32, 19 января 2023, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поздравил псковичей с Крещением и призвал окунаться в прорубь в часы дежурства спасателей.

«Поздравляю всех православных христиан с праздником Крещения Господня!

Самые сильные верой и духом и, конечно, кому позволяет здоровье, окунаются в проруби, чтобы по традиции очистить тело и душу.

В Пскове оборудована купель на реке Великой у Мирожского монастыря. Спасательный пост сегодня работает до 2 часов ночи и с 10:00 до 17:00. Прошу желающих окунаться только в это время под присмотром спасателей и медработников.

Желаю всем жителям нашей области самого крепкого здоровья, мира, добра и помощи Божией в добрых делах! С праздником! Спаси, Господи», — говорится в поздравлении.