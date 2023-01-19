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Общество

Более 100 тысяч псковичей получили проактивные уведомления о будущей пенсии

В 2022 году более 104 тысяч жителей Псковской области получили проактивные уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости. Такие сведения поступили в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам, достигшим 40 лет, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении Пенсионного фонда РФ.

Из уведомлений, которые в прошлом году рассылал Пенсионный фонд РФ, граждане могли узнать свой страховой стаж и количество заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов. Сведения также содержат размер предполагаемой пенсии, рассчитанный по этим показателям. Помимо данных о страховой пенсии в уведомлении также указан размер пенсионных накоплений.

Благодаря этой информации у работников есть возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права.

C 2023 года мужчины, достигшие 45 лет, и женщины, достигшие 40 лет, начнут получать проактивные письма о пенсии из Социального фонда России.

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