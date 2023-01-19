Более 170 млн рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области
175,9 млн рублей направлены в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Поддержка будет оказываться следующим категориям граждан:
- Труженикам тыла
- Ветеранам труда Псковской области
- Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
- Сельским специалистам, проживающим в сельской местности
- Многодетным семьям
- На детей малообеспеченным семьям
- Опекаемым семьям.
Также предоставлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.
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