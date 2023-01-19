Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 170 млн рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области

175,9 млн рублей направлены в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Поддержка будет оказываться следующим категориям граждан:

  • Труженикам тыла
  • Ветеранам труда Псковской области
  • Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
  • Сельским специалистам, проживающим в сельской местности
  • Многодетным семьям
  • На детей малообеспеченным семьям
  • Опекаемым семьям.

Также предоставлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 января 2023

Новый вид обмана автовладельцев появился в России
19 января 2023

Более тысячи псковичей приняли участие в крещенских купаниях
19 января 2023

Более 170 млн рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области
19 января 2023

Циклон «Харто» надвигается на Псковскую область
19 января 2023

Что можно и что нельзя делать на Крещение
19 января 2023

ФОТОФАКТ В Успенском храме Псково-Печерского монастыря установили купель
19 января 2023

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Крещением
19 января 2023

В Себежской библиотеке состоялся час памяти «Холокост: память и предупреждение»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...