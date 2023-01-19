Более 170 млн рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области

09:47, 19 января 2023, ПАИ

175,9 млн рублей направлены в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Поддержка будет оказываться следующим категориям граждан:

Труженикам тыла

Ветеранам труда Псковской области

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Сельским специалистам, проживающим в сельской местности

Многодетным семьям

На детей малообеспеченным семьям

Опекаемым семьям.

Также предоставлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.