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Общество

Циклон «Харто» надвигается на Псковскую область

Циклон «Харто» несет в Псковскую область ливни, мокрый снег и шквалистый ветер. Об этом сообщается в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Филиал Россетей в регионе работает в режиме повышенной готовности. 85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

«Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - отмечается в сообщении.

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