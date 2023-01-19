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Культура

Более полутора тысяч открыток с героями сказок Пушкина прислали в «Михайловское»

Конкурсная работа Елизаветы Аксёненко (Брянск, изостудия "Индиго")

Более полутора тысяч самодельных открыток получили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Это работы художников самого разного возраста и уровня художественной подготовки, поступившие на ежегодный конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Как рассказала член жюри конкурса, сотрудник «Музейной почты» Пушкинского заповедника Татьяна Романова, письма с рисунками пришли со всех регионов России, от Калининграда до Хабаровского края и Южных Курил, а также из ближнего зарубежья: Литвы, Молдовы, Узбекистана.

Вчера, 18 января, приём открыток (по условиям акции — до 10 января по штемпелю отправления включительно) был завершён. Члены судейской коллегии приступили к корректировке списков с именами и фамилиями авторов по номинациям. Такой свод будет опубликован на официальном сайте музея уже в ближайшее время, а жюри приступит к своей главной работе.

Как отмечают устроители конкурса «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством», с каждым годом творческое соревнование становится всё более и более популярным, хотя, казалось бы, не предполагает никаких материальных поощрений для победителей. Так, в 2017 году, когда конкурс объявили впервые, он собрал порядка двухсот участников.  

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