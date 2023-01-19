В Палкинском районе безработный проник в чужой дом и украл деньги
Более 70 тысяч рублей похитил безработный мужчина из жилого дома в Палкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
Происшествие произошло в январе в одной из палкинских деревень. 52-летний мужчина разбил окно и проник в чужой дом, откуда похитил деньги.
«В связи с тем, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства и источника дохода, в отношении него на время расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу», - отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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