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Общество

Об исполнении нацпроектов в Пскове отчитался Борис Елкин

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

В 2022 году на реализацию нацпроектов в Пскове было направлено более 2,2 млрд рублей. Кассовое исполнение на конец года составило 99,99%. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

По нацпроекту «Образование» построена школа на 825 мест на Юбилейной, создано более 850 мест для дополнительного образования детей, началось строительство школы на 525 мест на Киселева.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы участки Рижского проспекта и улицы Труда, тротуаров на Советской Армии. Завершилась реконструкция Кузбасской Дивизии, началась реновация Троицкого моста и капремонт Яна Фабрициуса.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволил реконструировать улицу Леона Поземского.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтировано 11 дворовых территорий, благоустроен парк им. Ю. Гагарина, продолжилось строительство дома на 198 квартир для расселения аварийного жилья и водозабора в микрорайоне Псковкирпич, заключен контракт на ликвидацию городской свалки.

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