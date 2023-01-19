Псковский бизнесмен дал взятку инспектору весового контроля

10:49, 19 января 2023, ПАИ

Представитель псковской фирмы дал взятку инспектору весового контроля, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре области.

Установлено, что представитель одного из юридических лиц, осуществляющих свою коммерческую деятельность в регионе, договорился с инспектором отдела контроля международных автомобильных перевозок, весового и габаритного контроля в Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора о порядке и сумме вознаграждения за непроведение контрольных мероприятий в отношении транспортных средств организации. Бизнесмен перевел инспектору 9 тысяч рублей.

Прокуратура Пскова возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), которое вместе с материалами и ходатайством о наложении ареста на имущество юридического лица передано для рассмотрения в мировой суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до трехкратной суммы денежных средств, незаконно переданных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег.