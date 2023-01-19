О зимних забавах сельской молодежи расскажут гостям Изборского музея
«Изборская пятница», которая посвящена зимним традициям на Руси, пройдет в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 20 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.
Лекцию гостям встречи прочитает кандидат исторических наук, заведующая кафедрой отечественной истории, доцент ПсковГУ Наталья Никитина. В рамках мероприятия гости музея-заповедника смогут узнать о традициях празднования Рождества, Нового года и Святок в Российской империи в конце XIX-начале ХХ века. Помимо этого, посетителям расскажут о зимних забавах сельской молодежи и дворянства, русских народных играх «Коробка» и «Льдинка» и об особых традициях русского стола.
Мероприятие пройдет в выставочном зале Государственном музея-заповедника «Изборск», начнется она в 15:00.
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