О зимних забавах сельской молодежи расскажут гостям Изборского музея

13:42, 19 января 2023, ПАИ

«Изборская пятница», которая посвящена зимним традициям на Руси, пройдет в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 20 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Лекцию гостям встречи прочитает кандидат исторических наук, заведующая кафедрой отечественной истории, доцент ПсковГУ Наталья Никитина. В рамках мероприятия гости музея-заповедника смогут узнать о традициях празднования Рождества, Нового года и Святок в Российской империи в конце XIX-начале ХХ века. Помимо этого, посетителям расскажут о зимних забавах сельской молодежи и дворянства, русских народных играх «Коробка» и «Льдинка» и об особых традициях русского стола.

Мероприятие пройдет в выставочном зале Государственном музея-заповедника «Изборск», начнется она в 15:00.