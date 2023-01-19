О псковской иконе XVI века в честь Крещения рассказали в музее

10:47, 19 января 2023, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике хранится икона из праздничного ряда конца XVI века, сюжет которой посвящён Крещению (Богоявлению) Господню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Она происходит из церкви Святого Георгия погоста Камно под Псковом. Размер иконы 90,5х65 см. Этот памятник древнерусской живописи был отреставрирован в 2016–2017 годах в Академии художеств в Санкт-Петербурге.

В результате внешний вид иконы кардинально изменился. На фотографии до реставрации можно увидеть изображение, стилистически относящееся к началу XIX века. Однако в результате проведенных исследований выяснилось, что под верхним слоем живописи находится другое изображение, более древнее и хорошо сохранившееся. В результате проведенной реставрации открылись изображение горок, а также изображения женской и мужской фигур в водах реки как аллегории водных стихий.

Композиция сюжета традиционна и делится на три части – слева изображен Иоанн Предтеча, одетый в милоть и гиматий, он положил руку на голову стоящего обнаженным в водах реки Спасителя. Справа изображены фигуры трех ангелов. К особенностям иконы можно отнести изображение горок, они красного цвета, что необычно и встречается нечасто. В руке Крестителя отсутствует традиционный для сюжета свиток. Взор его обращен не на Спасителя, как это чаще бывает, а к небу, которое, как и изображение голубя, к сожалению, не сохранилось.