Автобус загорелся на улице Новосёлов в Пскове

11:13, 19 января 2023, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области 18 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, в 7:30 на улице Новосёлов в Пскове загорелась водительская кабина автобуса МАЗ-103465. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки, аварийный режим работы на участке электросети под лобовой частью автобуса.

Еще одно возгорание случилось в 21:28 на улице Шестака. В многоквартирном жилом доме в мусоросборочной камере загорелся пластиковый контейнер.

Помимо этого, в палкинской деревне Заполье сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли дачный дом и хозпостройку.