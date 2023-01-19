Владелец датской лошади сэкономил 2 млн рублей на границе в Псковской области

11:51, 19 января 2023, ПАИ

Более 2 млн 200 тысяч рублей таможенных платежей недоплатил гражданин Российской Федерации за купленную в Европе лошадь. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Гражданин приобрел в Дании породистую спортивную лошадь – гнедого датского теплокровного мерина. Декларантом выступил представитель одной из московских фирм. Декларант, используя процедуру удаленного выпуска, подал декларацию в ЦЭД Московской областной таможни, заявив стоимость пятилетней лошади в 1700 евро. За животное заплатили таможенные платежи в размере 38 тысяч рублей.

Однако при проведении фактического контроля сотрудники Псковской таможни обнаружили несоответствие данных в документах, представленных в таможенный орган, с информацией, указанной в паспорте животного. Также выявлено несоответствие в стоимости животного. По имеющимся документам, цена лошади составляет 100 тысяч евро. Разница в таможенных платежах, уплаченных при совершении таможенных операций, с платежами, которые должны быть уплачены фактически, превышает 2 млн 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере). Ведется расследование.