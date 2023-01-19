Школьники из Пскова стали лауреатами фестиваля искусств «Невское сияние»

11:44, 19 января 2023, ПАИ

Ученики псковской детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова успешно выступили на международном конкурсе-фестивале искусств «Невское сияние». Это мероприятие ежегодно проходит в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псковские гитаристы показали свои таланты в составе дуэтов, ансамбля и в сольном исполнении в номинации «Народные инструменты».

По итогам конкурса лауреатами I степени стал дуэт Анастасии Банниковой и Сергея Соничева, II степени – Елизавета Слезкина и ансамбль «Плесков», III степени – дуэт Василисы Невзоровой и Кирилла Иванова. Все победители являются учениками Елены Рошка и Елены Бакаушиной.