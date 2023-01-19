Призёры фестиваля «Большая перемена» выступят в Пскове

12:40, 19 января 2023, ПАИ

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Группа «ЛаккиЛайк» выступит в псковском Доме офицеров 26 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодежном центре.

«Зрителей ждут две разнохарактерные программы: ВАУ и Рождественская, где выступят талантливые ребята из города Печоры, взявшие призовое место в одной из номинаций финала фестиваля «Большая перемена» в Москве. Свет, звук и костюмы никого не оставят равнодушными», - пообещали организаторы мероприятия.

Концерт начнется в Доме офицеров (ул. Комдива Кирсанова, д. 5) в 19:00. Вход строго по пригласительным, которые можно получить в молодёжном центре Пскова (ул. М. Горького, д. 15) и в кассе Дома офицеров. Справки предоставляются по телефону 55-44-44.