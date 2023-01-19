Названы главные туристические маршруты россиян в этом году

12:46, 19 января 2023, ПАИ

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев назвал главные туристические маршруты россиян в 2023 году. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Специалист отметил, что к популярным Турции и Египту в 2023 году добавятся Марокко, Тунис и Индия. Для шопинг-туризма Гареев рекомендовал Армению, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Грузию. Эксперт также рассказал о популярных маршрутах по России. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье, Республика Дагестан, Республика Алтай.

«Могу предположить, что в текущем году будет повышенный спрос на круизный туризм, который позволяет охватить сразу множество регионов и городов», — рассказал Гареев.