Названы главные туристические маршруты россиян в этом году
Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев назвал главные туристические маршруты россиян в 2023 году. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
Специалист отметил, что к популярным Турции и Египту в 2023 году добавятся Марокко, Тунис и Индия. Для шопинг-туризма Гареев рекомендовал Армению, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Грузию. Эксперт также рассказал о популярных маршрутах по России. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье, Республика Дагестан, Республика Алтай.
«Могу предположить, что в текущем году будет повышенный спрос на круизный туризм, который позволяет охватить сразу множество регионов и городов», — рассказал Гареев.
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