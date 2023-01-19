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Общество

Операцию по восстановлению слуха сделают двухлетнему ребенку из Великих Лук

Двухлетний Демьян Суханов из Велики Лук, в пользу которого Псковское областное отделение Российского детского фонда открывало сбор средств, поедет на операцию по восстановлению слуха на одно ухо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

За 10 месяцев семья собрала необходимую сумму на одну операцию - 7 375 530 рублей. «Для обычной семьи это была непосильная сумма, поэтому они приняли решение открывать сбор. Родители сумели привлечь к сбору пожертвований сотни неравнодушных людей и несколько благотворительных фондов», - отмечается в сообщении.

Детский фонд перечислил семье сумму в размере 151 500 рублей. «Суммы пожертвований были самые разные: от 100 до 10 000 рублей. Детский фонд благодарит каждого, кто внёс вклад в здоровое будущее Демьяна! Для мальчика и его семьи это стало лучшим началом 2023 года», - поблагодарили в Детском фонде.

Операция будет проходить в зарубежной клинике, где, как отметили в Детском фонде, врачи дают положительные прогнозы. В апреле 2023 года Демьяну исполнится 3 года. По заключениям специалистов, это оптимальный возраст для проведения операции, в этом случае мозг ребёнка быстро адаптируется к новому восприятию звуков.

За одну операцию врачи смогут восстановить слух и создать ушко. Первым будут оперировать правое ухо, а минимум через полгода можно делать вторую операцию уже на левом ухе. «Но на это также необходимо собрать большую сумму средств, поэтому Детский фонд продолжает сбор в пользу Демьяна», - продолжили в организации.

«Также можно привлечь к сбору родственников и коллег. Только вместе мы можем исполнить самую заветную мечту мальчика – слышать! Присоединяйтесь к сбору!» - подытожили в Детском фонде. Получить дополнительную информацию и задать вопросы можно сотрудникам по номерам телефонов: 73-58-80, 8-911-697-68-45 или в группе в социальной сети «ВКонтакте».

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