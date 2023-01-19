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Культура

«Культурный фронт России» приглашает псковичей на конференцию

Учредительная конференция Псковского регионального отделения общественного движения «Культурный фронт России» пройдёт в актовом зале областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 4 января в 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Союза писателей региона.

Движение «Культурный фронт России» учредили 21 ноября 2022 года по инициативе режиссёра, актёра, общественного деятеля и депутата Государственной Думы Николая Бурляева. Оно ориентировано на помощь защитникам Отечества и их семьям, поддержку патриотически ориентированных деятелей, понимающих необходимость приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре. 

«Он объединяет деятелей культуры в целях духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания, а также общественные организации учителей, школьников, молодежи, творческие союзы, военно-патриотические организации и других неравнодушных патриотически ориентированных граждан, желающих укрепления безопасности и гармоничного развития России с приоритетом духовно-нравственных ценностей. Приглашаем всех, разделяющих цели и задачи движения, к участию в конференции», - отмечается в сообщении.

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