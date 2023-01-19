В России предложили ввести ответственность за нарушение закона о госязыке

14:39, 19 января 2023, ПАИ

Для ответственности за нарушение закона «О государственном языке» необходимо внести корреспондирующие нормы в КоАП, сообщила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

«До сих пор за нарушение закона «О государственном языке» ответственности не существует. Она декларируется, но реально нигде не прописана. Уверена, необходимо внести корреспондирующие нормы в КоАП», - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, по итогам совещания подготовлена редакция законопроекта ко второму чтению, теперь предстоит ее согласование. «Предлагаем включить в перечень сфер, где русский как государственный обязателен к использованию, информацию для потребителей товаров, работ и услуг», — продолжила она, передает РИА Новости.

Парламентарий отметила, что во всех упомянутых сферах, если есть текст на иностранном языке, текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению. «Иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта», - подчеркнула Елена Ямпольская.

Также она сказала, что запрещать иностранные языки или сразу менять зарегистрированные торговые марки не планируется.

Проектом предусматривается совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка России на всей территории страны и осуществление «контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка». Согласно пояснительной записке, проект вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.