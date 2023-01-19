Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России предложили ввести ответственность за нарушение закона о госязыке

Для ответственности за нарушение закона «О государственном языке» необходимо внести корреспондирующие нормы в КоАП, сообщила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

«До сих пор за нарушение закона «О государственном языке» ответственности не существует. Она декларируется, но реально нигде не прописана. Уверена, необходимо внести корреспондирующие нормы в КоАП», - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, по итогам совещания подготовлена редакция законопроекта ко второму чтению, теперь предстоит ее согласование. «Предлагаем включить в перечень сфер, где русский как государственный обязателен к использованию, информацию для потребителей товаров, работ и услуг», — продолжила она, передает РИА Новости.

Парламентарий отметила, что во всех упомянутых сферах, если есть текст на иностранном языке, текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению. «Иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта», - подчеркнула Елена Ямпольская.

Также она сказала, что запрещать иностранные языки или сразу менять зарегистрированные торговые марки не планируется.

Проектом предусматривается совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка России на всей территории страны и осуществление «контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка». Согласно пояснительной записке, проект вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 января 2023

Ход строительства домов для детей-сирот в Пскове проконтролировал губернатор
19 января 2023

Советские учебники пригодились подрядчику при реконструкции мостов в Острове
19 января 2023

Губернатор призвал не допускать ошибок при строительстве школы на Киселёва в Пскове
19 января 2023

О зимних забавах сельской молодежи расскажут гостям Изборского музея
19 января 2023

Орден Мужества вручили матери погибшего в ходе СВО великолучанина
19 января 2023

Псковская станция скорой помощи набирает большинство голосов в рамках «Народного признания»
19 января 2023

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют псковские синоптики 20 января
19 января 2023

Развитие цветочного бизнеса обсудили в новом выпуске «Бизнес-клуба»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...