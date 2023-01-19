Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ход строительства домов для детей-сирот в Пскове проконтролировал губернатор

Ход строительства многоквартирных жилых домов для детей-сирот проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Участок находится между улицами Колхозной и Лермонтова в Пскове. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области

«Так как на территории муниципальных образований Псковской области все меньше жилых помещений на вторичном рынке жилья, отвечающих критериям для предоставления детям-сиротам, в прошлом году было принято решение о запуске пилотного проекта по строительству девяти квартирных домов в городе Пскове для детей-сирот и лиц из их числа», - отмечается в сообщении.

Видео: Официальный телеграм-канал Псковской области

Сейчас идёт строительство пяти таких многоквартирных домов, работы ведутся в соответствии с графиком. Глава города Борис Елкин отметил, что квартиры будут с минимальной отделкой.

Михаил Ведерников, осматривая строящиеся дома для детей-сирот, подчеркнул, что проект по возведению подобных домов можно реализовать и в муниципалитетах, где не хватает жилья. В новых домах затем предоставлять квартиры работникам образования и здравоохранения, муниципальным служащим и для переселения граждан из аварийного жилья.

«Мне кажется – неплохое решение», - заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 января 2023

Ход строительства домов для детей-сирот в Пскове проконтролировал губернатор
19 января 2023

Советские учебники пригодились подрядчику при реконструкции мостов в Острове
19 января 2023

Губернатор призвал не допускать ошибок при строительстве школы на Киселёва в Пскове
19 января 2023

О зимних забавах сельской молодежи расскажут гостям Изборского музея
19 января 2023

Орден Мужества вручили матери погибшего в ходе СВО великолучанина
19 января 2023

Псковская станция скорой помощи набирает большинство голосов в рамках «Народного признания»
19 января 2023

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют псковские синоптики 20 января
19 января 2023

Развитие цветочного бизнеса обсудили в новом выпуске «Бизнес-клуба»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...