Ход строительства домов для детей-сирот в Пскове проконтролировал губернатор

14:44, 19 января 2023, ПАИ

Ход строительства многоквартирных жилых домов для детей-сирот проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Участок находится между улицами Колхозной и Лермонтова в Пскове. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

«Так как на территории муниципальных образований Псковской области все меньше жилых помещений на вторичном рынке жилья, отвечающих критериям для предоставления детям-сиротам, в прошлом году было принято решение о запуске пилотного проекта по строительству девяти квартирных домов в городе Пскове для детей-сирот и лиц из их числа», - отмечается в сообщении.

Видео: Официальный телеграм-канал Псковской области

Сейчас идёт строительство пяти таких многоквартирных домов, работы ведутся в соответствии с графиком. Глава города Борис Елкин отметил, что квартиры будут с минимальной отделкой.

Михаил Ведерников, осматривая строящиеся дома для детей-сирот, подчеркнул, что проект по возведению подобных домов можно реализовать и в муниципалитетах, где не хватает жилья. В новых домах затем предоставлять квартиры работникам образования и здравоохранения, муниципальным служащим и для переселения граждан из аварийного жилья.



«Мне кажется – неплохое решение», - заключил губернатор.