Присоединиться к акции «Ёлки-палки» приглашают псковичей

15:29, 19 января 2023, ПАИ

Акцию «Елки-палки» по утилизации новогодних елок проводит институт переработки вторсырья АНО, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Сдать елки на переработку можно:

- 19 и 20 января с 18:00 до 20:00 на парковке у гипермаркета «Империал»,

- 21 января с 12.00 до 15.00 можно привезти елку для утилизации на экобазу по адресу: Псков, улица Максима Горького, дом 1, корпус 52 (заезд со стороны улицы Киселева. Ворота находятся напротив спортивного комплекса «Электрон»).



Отмечается, что для переработки подойдут только живые хвойные породы без украшений. Для транспортировки рекомендуется прижать ветви дерева к стволу и связать.



Ёлки измельчат, а щепу отправят в конные клубы и приюты для животных.