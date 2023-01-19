Концерт «Крещенское крещендо» пройдет в Печорах
21 января в 16:00 в Музее истории города Печоры состоится концерт классической и современной музыки «Крещенское крещендо», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В программе прозвучат произведения русских, советских и зарубежных композиторов в исполнении студентов Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова..
Запись и справки по телефону: 8 (81148) 23 077.
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