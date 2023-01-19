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Происшествия

Более 700 тысяч рублей передали мошенникам псковские пенсионеры

Пожилые псковичи стали жертвами мошенников и лишились в общей сложности более 700 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.  

По версии следствия, 17-18 января трем пенсионерам из областного центра звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами предотвращения несанкционированного доступа к их банковскому счету, а также освобождения внуков собеседников от уголовной ответственности за будто бы совершенные ДТП завладели денежными средствами этих пожилых людей на общую сумму более 700 тысяч рублей.  

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства случившегося. 

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