Обледеневший мост через железную дорогу в Пскове приведут в порядок

16:25, 19 января 2023, ПАИ

Очистить ото льда пешеходный мост через железнодорожные пути попросила жительница Пскова. Свое обращение она разместила на сайте губернатора Псковской области.

«Сегодня еле спустилась по порожкам пешеходного моста через рельсы. Они полностью покрыты льдом. Пожилым людям там вообще невозможно ни подняться, ни спуститься. Примите, пожалуйста, меры и обеспечьте нам безопасный проход по мосту», - написала псковичка.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов пояснил, что содержание, уборка, очистка льда и наледи пешеходного моста через железнодорожные пути на станции Псков-Пассажирский относятся к компетенции ОАО «РЖД». «Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области обратился в адрес ОАО «РЖД» с вопросом о необходимости содержания указанного моста в надлежащем состоянии в зимний период», - говорится в сообщении.