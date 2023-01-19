Анастасия Иванова - об упрощенной выдаче ВНЖ: Это должно привлечь умы и инвестиции

15:37, 19 января 2023, ПАИ

Руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова прокомментировала решение правительства РФ об упрощенной выдаче ВНЖ в России иностранным инвесторам.

«Безусловно, предпринимаемая правительством РФ мера актуальна в современное время и, с одной стороны, должна способствовать привлекать умы к нам в страну, а с другой - внешние инвестиции, - отметила Анастасия Иванова. - Если рассматривать конкретно данные преференции для иностранцев, то это, конечно, в первую очередь направлено именно на привлечение инвестиций в экономику нашей страны, в частности в регионы, в том числе и на инвестиционное развитие субъектов бизнеса РФ».

Она подчеркнула, что привлечение внешних инвестиций - «важный и нужный критерий развития экономики». «Но, с другой стороны, в современном мире, учитывая современные политические, религиозные, нравственные и общественные реалии жизни, необходимо аккуратно и взвешенно подходить к вопросам привлечения иностранцев в России, - добавила Анастасия Иванова. - Сегодня большое значение имеет не только экономическая составляющая развития нашей страны, но и культурная, социальная. Очень важно сохранять, поддерживать и развивать нашу культуру, наши ценности, а поэтому помимо таких критериев, как состоятельность и профессионализм, необходимо учитывать и такие критерии, как следование традиционным ценностям, уважение культуры нашей страны, лояльность к политическому режиму в нашей стране».