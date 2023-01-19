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Общество

В Псковской гордуме обсудили изменение правил землепользования и застройки

Вопрос об изменениях в правила землепользования и застройки города Пскова обсудили члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. Заседание прошло 19 января под председательством депутата Григория Стороненкова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской Думы. 

Проект соответствующего решения ПГД был подготовлен в связи с необходимостью привести правила землепользования и застройки Пскова в соответствие с изменениями федерального законодательства в части правового регулирования вопросов размещения гаражей.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос об утверждении условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2023 года. Речь шла о приватизации четырех помещений и одного единого недвижимого комплекса с земельным участком.

«С 2021 года это муниципальное имущество неоднократно выставлялось на продажу, но не было продано в связи с отсутствием спроса на него», - сообщили представители администрации Пскова. Они также уточнили, что минимальный размер поступления денежных средств в бюджет города в случае продажи этого имущества по начальной цене составит около 20,3 млн рублей.

После обсуждения члены земельного комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю городской Думы включить оба вопроса в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией «принять».

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