Полицейские обеспечили безопасность псковичей во время крещенских купаний

16:07, 19 января 2023, ПАИ

В Псковской области полицейские приняли участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Крещению, в период с 18 по 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Полицейские дежурили на службах в 135 церквях города, а также в 14 местах для купания. Всего безопасность горожан в праздник обеспечивали более 240 сотрудников полиции и Росгвардии, представителей народных дружин, частных охранных организаций. Также во время купаний на протяжении всего времени работали сотрудники МЧС России по Псковской области.

Отметим, что полицейские обследовали места проведения праздничных мероприятий со служебными собаками, а также взяли под усиленную охрану купели и церкви до конца Крещения. Досмотр при входе в храмы и церкви осуществлялся при помощи ручных и арочных металлодетекторов.