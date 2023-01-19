Пьяного водителя «Оки» остановили полицейские в Плюссе

16:28, 19 января 2023, ПАИ

Нетрезвых водителей остановили в ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции в Великих Луках, Острове и Плюссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городе Острове вечером 17 января по улице Карла Либкнехта на автомобиле ВАЗ-2112 следовал 28-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Великих Луках утром 18 января на улице Ставского дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Оказалось, что этой машиной управлял 40-летний нетрезвый житель Новосокольнического района.

Кроме того, в поселке Плюсса 18 января по улице Ленина на автомашине «Ока» ехал 60-летний житель Плюсского района. И он тоже находился «под градусом».

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.