22 января псковичей приглашают на экскурсию по Покровскому углу

16:12, 19 января 2023, ПАИ

22 января в 13:00 состоится сборная экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участникам расскажут, как разворачивались события штурма города войсками короля Стефана Батория в 1581 году, как псковичам удалось остановить врага, а также познакомят с историей реставрации комплекса в послевоенные годы.



Купить билет онлайн можно здесь. Телефон для записи 8 (8112) 66 33 11.