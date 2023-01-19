22 января псковичей приглашают на экскурсию по Покровскому углу
22 января в 13:00 состоится сборная экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Участникам расскажут, как разворачивались события штурма города войсками короля Стефана Батория в 1581 году, как псковичам удалось остановить врага, а также познакомят с историей реставрации комплекса в послевоенные годы.
Купить билет онлайн можно здесь. Телефон для записи 8 (8112) 66 33 11.
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