В Пскове ограничат движение транспорта на улице Ипподромной

16:48, 19 января 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по одной полосе на улице Ипподромной в районе дома № 127, от улицы Северной в сторону Пожарного переулка, будет закрыто с 23 по 27 января в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.

С 30 января по 3 февраля запрет на проезд будет введен по другой полосе (в обратном направлении).

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - говорится в сообщении.