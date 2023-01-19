Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всероссийский семинар пройдет на площадке ПсковГУ 25 января

Всероссийский семинар «Независимая оценка квалификации в сфере образования» пройдет на площадке Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.  

Встреча экспертов состоится 25 января под руководством представителя Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, заместителя председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Любови Духаниной. 

В семинаре примут участие представители сферы образования, органов исполнительной власти, образовательных организаций по вопросам применения профессиональных стандартов, союзов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификации. В качестве модератора мероприятия выступит проректор по учебной работе ПсковГУ Алла Серебрякова. 

Визит Любови Духаниной в Псков пройдет в рамках торжественного празднования Дня российского студенчества Псковским государственным университетом. В вузе будет организована работа интерактивных молодежных площадок, состоится расширенное заседание Совета ректоров Псковской области, начнет работу новый зал Ученого совета. Первым совещанием в зале станет расширенное заседание Совета ректоров Псковской области по теме «О развитии молодежной политики в вузах Псковской области в рамках Года педагога и наставника». Любовь Духанина выступит с приветственным словом к участникам этого мероприятия. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 января 2023

Алексей Севастьянов – о новых домах для детей-сирот: Квартиры вполне комфортабельны
19 января 2023

В Пскове ограничат движение транспорта на улице Ипподромной
19 января 2023

В Псковской гордуме обсудили изменение правил землепользования и застройки
19 января 2023

Полицейские обеспечили безопасность псковичей во время крещенских купаний
19 января 2023

Строительство новой школы на Киселёва прокомментировал Александр Братчиков
19 января 2023

ФОТОФАКТ В Опочке из-под снега выглянули грибы
19 января 2023

Компания МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России

19 января 2023

Присоединиться к акции «Ёлки-палки» приглашают псковичей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...