Всероссийский семинар пройдет на площадке ПсковГУ 25 января

17:11, 19 января 2023, ПАИ

Всероссийский семинар «Независимая оценка квалификации в сфере образования» пройдет на площадке Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Встреча экспертов состоится 25 января под руководством представителя Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, заместителя председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Любови Духаниной.

В семинаре примут участие представители сферы образования, органов исполнительной власти, образовательных организаций по вопросам применения профессиональных стандартов, союзов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификации. В качестве модератора мероприятия выступит проректор по учебной работе ПсковГУ Алла Серебрякова.

Визит Любови Духаниной в Псков пройдет в рамках торжественного празднования Дня российского студенчества Псковским государственным университетом. В вузе будет организована работа интерактивных молодежных площадок, состоится расширенное заседание Совета ректоров Псковской области, начнет работу новый зал Ученого совета. Первым совещанием в зале станет расширенное заседание Совета ректоров Псковской области по теме «О развитии молодежной политики в вузах Псковской области в рамках Года педагога и наставника». Любовь Духанина выступит с приветственным словом к участникам этого мероприятия.