Юрист рассказала, за что россиян с 1 марта могут лишить недвижимости

17:26, 19 января 2023, ПАИ

Поправки в Гражданский кодекс, регулирующие права собственности на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа, вступают в силу с 1 марта. Об этом напомнила юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, если такие объекты используют не по назначению или допускают их захламление, недопустимое содержание и нарушение прав собственников других машиномест, уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение, затем назначит срок для устранения нарушения. Если этого не произойдет, объект через суд продадут с торгов. Вырученные с продажи средства вернут собственнику, но удержат все расходы на его продажу и устранение нарушений.



Осенью прошлого года вступили в силу и другие поправки в ГК РФ, согласно которым государство может инициировать принудительный выкуп жилых и нежилых помещений в случае их нецелевого использования и нарушения прав других собственников. Так, собственник квартиры может лишиться ее за создание там хостела, а владельцы гаражей могут потерять их за устройство там склада или бизнеса.



При этом может возникнуть вопрос о том, как быть тем, кто размещает офис в жилом помещении или самозанятым, работающим дома. Исключение, которое сейчас установлено в Жилищном кодексе и позволяет использовать помещение без его перевода в нежилое, сохраняет силу.