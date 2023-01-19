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Общество

Юрист рассказала, за что россиян с 1 марта могут лишить недвижимости

Поправки в Гражданский кодекс, регулирующие права собственности на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа, вступают в силу с 1 марта. Об этом напомнила юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, если такие объекты используют не по назначению или допускают их захламление, недопустимое содержание и нарушение прав собственников других машиномест, уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение, затем назначит срок для устранения нарушения. Если этого не произойдет, объект через суд продадут с торгов. Вырученные с продажи средства вернут собственнику, но удержат все расходы на его продажу и устранение нарушений.

Осенью прошлого года вступили в силу и другие поправки в ГК РФ, согласно которым государство может инициировать принудительный выкуп жилых и нежилых помещений в случае их нецелевого использования и нарушения прав других собственников. Так, собственник квартиры может лишиться ее за создание там хостела, а владельцы гаражей могут потерять их за устройство там склада или бизнеса.

При этом может возникнуть вопрос о том, как быть тем, кто размещает офис в жилом помещении или самозанятым, работающим дома. Исключение, которое сейчас установлено в Жилищном кодексе и позволяет использовать помещение без его перевода в нежилое, сохраняет силу.

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