26 января псковичей приглашают на экологический киновечер

18:20, 19 января 2023, ПАИ

26 января в рамках реализующегося экологического проекта «ЭкоМЦ» Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей и волонтёров города Пскова провести вечер четверга с пользой и в хорошей компании — вместе посмотреть фильм на экологическую тему и обсудить развитие экологического направления в волонтёрстве. Об этом сообщает Псковский городской молодёжный центр.

Киновечер пройдёт в Молодёжном центре Пскова по адресу М. Горького, 15. Начало в 18:00. Необходима предварительная регистрация.

Отметим, мероприятие состоится во Всемирный день экологического образования.