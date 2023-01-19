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В Острове построен внутрипоселковый газопровод

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселкового газопровода протяжённостью более 2 км в Острове. Для надёжного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволят газифицировать 141 домовладение вдоль улиц Меркурьева, Матвея Егорова, а также одноимённого переулка. На сегодняшний день в работе газовых компаний находится 78 заявок от жителей этой части города, 76 из них переведены в договоры. В настоящее время завершаются работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа.

«Во многих домах работы в границах участка уже выполнены. Ввод газопровода в эксплуатацию позволит уже в феврале приступить к подключению домов к природному газу», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

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