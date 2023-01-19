Долговечное кадило изобрели учёные из Новосибирска

19:41, 19 января 2023, ПАИ

Учёный из Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал инновационное кадило на основе каталитической горелки. Преимущество в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло, пишет РИА Новости.

Кадило потребляет очень мало газа, поэтому от одной заправки может работать очень долго.

Изобретение работает на смеси пропана, бутана и воздуха, говорит учёный. Пилотные испытания прошли в храме в новосибирском Академгородке.