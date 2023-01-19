Более 20 единиц техники задействовано в уборке псковских улиц

20:02, 19 января 2023, ПАИ

Этой зимой погода в Псковской области диктует свои правила. С таянием снега работы у дорожных служб меньше не стало, сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Специалисты Псковского филиала ГБУ «Псковавтодор» убирают улицы города, подметают проезжую часть, пешеходную зону и автобусные остановки, а также избавляются от наледи. Бригады рабочих вручную собирают крупный мусор. Работа ведётся круглосуточно. В ней задействовано порядка 15 рабочих и 20 единиц техники, таких как МТЗ, автогрейдеры, погрузчики, бобкаты и КДМ.

«Большая просьба к псковичам: не выбрасывайте мусор в неположенных местах. Помните, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — обратились в комитете к горожанам.