Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тематические выставки о блокадном подвиге подготовили библиотеки Островского района

Выставки книг и публикаций подготовили библиотеки ко дню прорыва блокады. Фото: «Островские вести» / Наталья Фёдорова

К 80-летию со дня прорыва кольца фашистской блокады Ленинграда, к 79-летию со дня полного освобождения города на Неве от блокады, который отмечается 27 января, учреждения культуры подготовили цикл бесед «Сражающийся Ленинград», «В память о блокаде», книжные выставки. Об этом сообщил корреспондент газеты «Островские вести».

История не знает другого примера, чтобы город, окружённый захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. 900 дней в окружении врага провели ленинградцы, они стойко переносили голод, холод, бомбёжки, смерь близких и родных, но не сдались. Проявляя мужество и героизм, взрослые и дети работали на производстве, приближая победу.

«По официальным данным, блокада унесла жизни более 630 тыс. ленинградцев, хотя, по подсчётам историков, эта цифра может достигать и 800 тыс. К концу блокады в городе осталось 560 тысяч жителей — на начало осады здесь проживали 2,5 миллиона человек... Поэтому нам очень важно помнить об этой странице истории и передавать эту память молодому поколению», — говорит библиотекарь Шиковской библиотеки Наталья Фёдорова.

В библиотеке для школьников она провела патриотический час «Великий подвиг ваш история хранит», посвящённый обороне Ленинграда. Ребята узнали о героических защитниках города, познакомились с книгами, рассказывающими о трудовом героизме и мужестве его жителей, о Дороге жизни — единственном пути по льду Ладожского озера, по которому доставлялось в город продовольствие, что помогло ленинградцам продержаться и не умереть голодной смертью.

В Рубиловской сельской модельной библиотеке у книжной выставки «Великие сражения Великой Отечественной войны», посвящённой 80-летию прорыва блокады города Ленинграда в стратегической операции «Искра» 18 января 1943 года и 80-летию освобождения города Сталинграда 2 февраля 1943 года, библиотекарь Нина Дохтор провела обзор литературы.

В Островской центральной районной библиотеке организована выставка книг «Блокады прорвано кольцо», также проводятся обзоры литературы, рассказывающие о подвиге людей из осаждённого фашистами Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей, сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады, переживших страшный голод, страдания, смерть близких.

Для школьников образовательных учреждений города и читателей библиотеки проведена презентация «900 дней мужества и славы». Она познакомила с жителями Островского района, внёсшими свой вклад в общую победу и награждёнными медалью «За оборону Ленинграда» за период 1941–1945 годов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 января 2023

Тематические выставки о блокадном подвиге подготовили библиотеки Островского района
19 января 2023

Долговечное кадило изобрели учёные из Новосибирска
19 января 2023

Марина Гаращенко прокомментировала фейк о закупке крема для скорой помощи
19 января 2023

26 января псковичей приглашают на экологический киновечер
19 января 2023

Алексей Севастьянов – о новых домах для детей-сирот: Квартиры вполне комфортабельны
19 января 2023

В Пскове ограничат движение транспорта на улице Ипподромной
19 января 2023

В Псковской гордуме обсудили изменение правил землепользования и застройки
19 января 2023

Полицейские обеспечили безопасность псковичей во время крещенских купаний

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...