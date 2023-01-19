Тематические выставки о блокадном подвиге подготовили библиотеки Островского района

20:41, 19 января 2023, ПАИ

К 80-летию со дня прорыва кольца фашистской блокады Ленинграда, к 79-летию со дня полного освобождения города на Неве от блокады, который отмечается 27 января, учреждения культуры подготовили цикл бесед «Сражающийся Ленинград», «В память о блокаде», книжные выставки. Об этом сообщил корреспондент газеты «Островские вести».

История не знает другого примера, чтобы город, окружённый захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. 900 дней в окружении врага провели ленинградцы, они стойко переносили голод, холод, бомбёжки, смерь близких и родных, но не сдались. Проявляя мужество и героизм, взрослые и дети работали на производстве, приближая победу.

«По официальным данным, блокада унесла жизни более 630 тыс. ленинградцев, хотя, по подсчётам историков, эта цифра может достигать и 800 тыс. К концу блокады в городе осталось 560 тысяч жителей — на начало осады здесь проживали 2,5 миллиона человек... Поэтому нам очень важно помнить об этой странице истории и передавать эту память молодому поколению», — говорит библиотекарь Шиковской библиотеки Наталья Фёдорова.

В библиотеке для школьников она провела патриотический час «Великий подвиг ваш история хранит», посвящённый обороне Ленинграда. Ребята узнали о героических защитниках города, познакомились с книгами, рассказывающими о трудовом героизме и мужестве его жителей, о Дороге жизни — единственном пути по льду Ладожского озера, по которому доставлялось в город продовольствие, что помогло ленинградцам продержаться и не умереть голодной смертью.

В Рубиловской сельской модельной библиотеке у книжной выставки «Великие сражения Великой Отечественной войны», посвящённой 80-летию прорыва блокады города Ленинграда в стратегической операции «Искра» 18 января 1943 года и 80-летию освобождения города Сталинграда 2 февраля 1943 года, библиотекарь Нина Дохтор провела обзор литературы.

В Островской центральной районной библиотеке организована выставка книг «Блокады прорвано кольцо», также проводятся обзоры литературы, рассказывающие о подвиге людей из осаждённого фашистами Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей, сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады, переживших страшный голод, страдания, смерть близких.

Для школьников образовательных учреждений города и читателей библиотеки проведена презентация «900 дней мужества и славы». Она познакомила с жителями Островского района, внёсшими свой вклад в общую победу и награждёнными медалью «За оборону Ленинграда» за период 1941–1945 годов.