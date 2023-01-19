Минцифры до конца 2023 года полноценно запустит проект электронных водительских удостоверений

22:42, 19 января 2023, ПАИ

Мин­циф­ры сов­мес­тно с МВД раз­ра­бота­ло и за­пус­ти­ло элек­трон­ную вер­сию во­дитель­ско­го удос­то­вере­ния в опыт­ную экс­плуа­та­цию. Пол­но­цен­ный за­пуск ми­нис­терс­тво пла­нирует до кон­ца го­да. Од­на­ко да­же при на­личии элек­трон­ных до­кумен­тов в при­ложе­нии во­дите­ли по­ка обя­заны иметь при се­бе во­дитель­ское удос­то­вере­ние в ори­гиналь­ном ви­де, пишет COMNEWS.

Представители пресс-службы Минцифры сообщили, что само мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года и им пользуется более 2,5 млн водителей. По их словам, сервис электронного водительского удостоверения работает в режиме опытной эксплуатации, а перейти к полноценному применению электронных прав планируется в этом году. «Это значит, что водитель даже при наличии электронной копии должен иметь при себе оригинал документа, чтобы предъявить его по требованию инспектора. Однако часто на практике инспекторам достаточно цифровой копии для проверки», — объяснили они.

По их словам, сервис предъявления водительских прав и СТС в приложении работает без доступа к интернету. «Кроме того, за сервисом следит служба эксплуатации приложения. Ведётся мониторинг, чтобы выявлять некорректную работу в конкретных ситуациях. Мы ориентируемся на то, чтобы охватить максимальное количество автовладельцев. Вместе с тем делаем упор на обеспечение качественной работы приложения и на удобство для пользователей», — отметили представители Минцифры.

Граждане уже могут использовать для своего удобства ряд электронных документов: электронный полис ОМС, СТС и водительское удостоверение, электронное свидетельство о рождении ребёнка и его прописке. И в дальнейшем этот список будет расширяться.