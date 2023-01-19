Минцифры до конца 2023 года полноценно запустит проект электронных водительских удостоверений
Минцифры совместно с МВД разработало и запустило электронную версию водительского удостоверения в опытную эксплуатацию. Полноценный запуск министерство планирует до конца года. Однако даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде, пишет COMNEWS.
Представители пресс-службы Минцифры сообщили, что само мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года и им пользуется более 2,5 млн водителей. По их словам, сервис электронного водительского удостоверения работает в режиме опытной эксплуатации, а перейти к полноценному применению электронных прав планируется в этом году. «Это значит, что водитель даже при наличии электронной копии должен иметь при себе оригинал документа, чтобы предъявить его по требованию инспектора. Однако часто на практике инспекторам достаточно цифровой копии для проверки», — объяснили они.
По их словам, сервис предъявления водительских прав и СТС в приложении работает без доступа к интернету. «Кроме того, за сервисом следит служба эксплуатации приложения. Ведётся мониторинг, чтобы выявлять некорректную работу в конкретных ситуациях. Мы ориентируемся на то, чтобы охватить максимальное количество автовладельцев. Вместе с тем делаем упор на обеспечение качественной работы приложения и на удобство для пользователей», — отметили представители Минцифры.
Граждане уже могут использовать для своего удобства ряд электронных документов: электронный полис ОМС, СТС и водительское удостоверение, электронное свидетельство о рождении ребёнка и его прописке. И в дальнейшем этот список будет расширяться.