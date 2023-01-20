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Общество

День Республики Крым отмечают 20 января

20 января отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 году и подтвержден законом республики в 2014 году.

Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который находится в северной части Чёрного моря. У республики есть собственная символика — герб и флаг. Столица Республики Крым — город Симферополь.

20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии, и эту свою волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Это решение предопределило статус Крыма в составе Украины (куда республика тогда входила), а сама дата была учреждена как День Республики Крым, который в настоящее время является в республике праздничным днем, согласно ст. 1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

Учитывая волю крымчан, 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики». В статье 1 Закона сказано: «Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР».

Согласно этому закону высшим органом государственной власти на территории Крымской АССР временно (до принятия Конституции Крымской АССР и создания конституционных органов государственной власти) был признан Крымский областной Совет народных депутатов.

С 18 марта 2014 года политический статус Автономной Республики Крым — субъект Российской Федерации — Республика Крым. Крым наравне с городом Севастополем вошел в состав России. Соответствующий документ подписали президент России Владимир Путин, руководители Крыма и мэр Севастополя.

За два дня до этого, 16 марта, в Крыму был проведен референдум, на который были вынесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Более 96% избирателей проголосовали за вхождение в состав РФ. 17 марта Крым был провозглашен суверенным государством — Республикой Крым, а власти Крыма обратились к РФ с предложением о принятии её в состав Федерации. Что впоследствии и произошло.

Хотя правительство Украины не признает этот документ, но в России юридически считается, что два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь — вошли в состав Российской Федерации, на их территории действуют российские законодательные акты. Дата 18 марта также является официальным праздником — Днём воссоединения Крыма с Россией.

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