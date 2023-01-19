Синоптики предупредили о налипании мокрого снега на провода в южных районах Псковской области

23:54, 19 января 2023, ПАИ

В 23:17 от Псковского ЦГМС получено предупреждение о неблагоприятном природном явлении, пишет Telegram-канал «Великолукские новости».

«В ближайшие два часа с сохранением в течение ночи и первой половины дня на территории области, начиная с южных районов, ожидается налипание мокрого снега на провода», — говорится в сообщении.