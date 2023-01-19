Синоптики предупредили о налипании мокрого снега на провода в южных районах Псковской области
В 23:17 от Псковского ЦГМС получено предупреждение о неблагоприятном природном явлении, пишет Telegram-канал «Великолукские новости».
«В ближайшие два часа с сохранением в течение ночи и первой половины дня на территории области, начиная с южных районов, ожидается налипание мокрого снега на провода», — говорится в сообщении.
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19 января 2023
Синоптики предупредили о налипании мокрого снега на провода в южных районах Псковской области