В России запретили выдавать гранты артистам, причастным к экстремистской деятельности

00:46, 20 января 2023, ПАИ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым запретил выдавать гранты артистам, театральным и музыкальным коллективам, если есть информация об их причастности к экстремистской деятельности. Постановление опубликовано на сайте правовой информации.

13-й пункт правил распределения федеральных грантов дополнен подпунктом: он гласит, что гранты не будут выдаваться коллективам и артистам, если те находятся в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их «причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Сейчас, по данным Росфинмониторинга, в перечне террористов и экстремистов состоят 12,7 тыс. физических лиц и 538 организаций.