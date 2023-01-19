В России запретили выдавать гранты артистам, причастным к экстремистской деятельности
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым запретил выдавать гранты артистам, театральным и музыкальным коллективам, если есть информация об их причастности к экстремистской деятельности. Постановление опубликовано на сайте правовой информации.
13-й пункт правил распределения федеральных грантов дополнен подпунктом: он гласит, что гранты не будут выдаваться коллективам и артистам, если те находятся в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их «причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
Сейчас, по данным Росфинмониторинга, в перечне террористов и экстремистов состоят 12,7 тыс. физических лиц и 538 организаций.
Синоптики предупредили о налипании мокрого снега на провода в южных районах Псковской области