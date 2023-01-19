Ещё пять бойцов из Псковской области погибли в зоне СВО

00:58, 20 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области сообщил, что регион простился ещё с пятью бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции:

с сержантом Сергеем Якушеноком;

с сержантом Вячеславом Орловым;

с младшим сержантом Сергеем Константиновым;

с гвардии ефрейтором Дмитрием Будкиным;

с рядовым Валентином Волковым.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь. Вечная память», — написал Михаил Ведерников в Telegram.