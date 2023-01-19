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Общество

Ещё пять бойцов из Псковской области погибли в зоне СВО

Ещё пять бойцов из Псковской области погибли погибли в ходе СВО. Фото Telegram

Губернатор Псковской области сообщил, что регион простился ещё с пятью бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции: 

  • с сержантом Сергеем Якушеноком;
  • с сержантом Вячеславом Орловым;
  • с младшим сержантом Сергеем Константиновым;
  • с гвардии ефрейтором Дмитрием Будкиным;
  • с рядовым Валентином Волковым.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь. Вечная память», — написал Михаил Ведерников в Telegram.

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