Ещё пять бойцов из Псковской области погибли в зоне СВО
Губернатор Псковской области сообщил, что регион простился ещё с пятью бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции:
- с сержантом Сергеем Якушеноком;
- с сержантом Вячеславом Орловым;
- с младшим сержантом Сергеем Константиновым;
- с гвардии ефрейтором Дмитрием Будкиным;
- с рядовым Валентином Волковым.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь. Вечная память», — написал Михаил Ведерников в Telegram.
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