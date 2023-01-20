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Общество

Мокрый снег и дождь прогнозируются сегодня в Пскове

Облачная погода ожидается в Псковской области 20 января. Днем небольшие осадки, местами умеренные, в виде мокрого снега и дождя, в первой половине дня местами возможно налипание мокрого снега на провода, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Будет дуть северный ветер, умеренный. Температура днем 0...+3, ночью 0...-4 градуса.

В Пскове днем ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ночью небольшой снег. Температура днем 0...+2, ночью -1...-3 градуса.

В Великих Луках небольшие осадки, днем мокрый снег с дождем, в первой половине дня сохранится налипание мокрого снега на провода. Ночью небольшой снег. Температура днем +1...+3, ночью 0...-2.

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