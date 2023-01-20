Борис Елкин оценил строительную готовность домов для детей-сирот

09:24, 20 января 2023, ПАИ

Строительная готовность малоэтажных домов для детей-сирот в Любятово составляет 37%. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Борис Елкин.

«Возведены стены под крышу, на трех домах сделана кровля. Строители устанавливают окна, прокладывают инженерные сети», - отметил глава города.

Пять домов по девять квартир должны быть готовы к 1 июля. Но с учетом опережения графика возможен ввод раньше срока. Площадь каждой квартиры составит 30-32 кв. м, что больше, чем норматив. К тому же жилье будет сдано с отделкой, электроплитой и сантехникой. Это позволит людям максимально быстро въехать в обустроенные квартиры, отметил глава города.

Строительство индивидуальных жилых домов для детей-сирот – пилотный проект для Пскова. На вторичном рынке жилья все меньше квартир, отвечающих требованиям. Губернатор оценил решение и посоветовал другим муниципалитетам взять его на вооружение.

«Такие дома можно строить для педагогов, врачей или для расселения ветхого жилья», - добавил Борис Елкин.