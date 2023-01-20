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Иммунолог назвал осложнение, к которому приводит прием алкоголя при гриппе

Спиртные напитки противопоказаны при гриппе и COVID-19, а также в первое время после выздоровления, сказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что заболеваемость гриппом в России остается высокой, также медики ежедневно выявляют порядка пяти тысяч случаев COVID-19. Во время болезни и сразу после выздоровления нельзя употреблять алкогольные напитки, поскольку это повышает риск тромбоза.

«У нас в ходу относительно тяжелые инфекции – свиной грипп и COVID-19. И тот, и другой вирус атакуют сердечно-сосудистую систему, в частности, повреждают внутреннюю оболочку сосудов, и через какое-то время возникает повышенная склонность к тромбообразованию. А прием алкоголя, особенно чрезмерный прием, повышает свертываемость крови, дополнительно увеличивая риск тромбообразования: во-первых, это происходит из-за сладжа эритроцитов, то есть их склеивания, во-вторых, употребление спиртного ведет к обезвоживанию организма. Статистика говорит о том, что прием алкоголя – это всегда угроза инфаркта, инсульта и тромбоза конечностей, а перенесенный грипп и коронавирусная инфекция усугубляют ситуацию», – приводит слова врача радио Sputnik.

Употреблять алкоголь после болезни можно лишь в том случае, если анализы в норме, продолжил медик. «Безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы переболели, то лучше отказаться от его приема на достаточно длительное время. Какое время? Вот этого я точно сказать не могу, тут все индивидуально. Человек может переболеть и чувствовать себя хорошо, но если посмотреть на его анализы, то окажется, что проблемы есть. ОРВИ, грипп и коронавирусная инфекция не проходят бесследно. Нарушение свертывающей системы крови может сохраняться и месяц, и три месяца, и даже год. Поэтому воздерживаться от алкоголя после болезни нужно как можно дольше», – посоветовал Владимир Болибок.

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