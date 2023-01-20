«Команда 2018» обсудила с жителями Порхова проекты в сфере туризма

10:46, 20 января 2023, ПАИ

Делегация проектного офиса «Команда 2018» посетила город Порхов с рабочим визитом в рамках проекта «Форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект» 18 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Сотрудники «Команды 2018» приняли участие в съёмках передачи телеканала «Культура» в Порховском музее Ганзы, провели анализ и планирование деятельности Центра развития туристической и музейно-выставочной деятельности Псковской области «Александр Невский» на год. Также участники делегации смогли пообщаться с представителями федерального канала и узнать их взгляд на туристическую привлекательность города.

Помимо этого, в рамках поездки прошла креативная сессия с представителями власти и активными горожанами. На собрании обсудили варианты проектов в сфере туризма, входящих в сферу креативных индустрий. Участники на равных предложили идеи по развитию имеющихся достопримечательностей района, обсудили версии проектов и в черновом варианте выстроили модель позиционирования Порхова. Модератором встречи выступил председатель «Команды 2018» Михаил Васильев.

Проект «Форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект» реализуется общественной организацией при поддержке Фонда культурных инициатив. В рамках него проводится региональный отбор идей и проектов, относящихся к сфере креативных индустрий, учитывающих местную идентичность людей и территорий, их культуру и традиции, с учетом запросов и интересов местных жителей.

«Если у вас есть идея креативного проекта, подавайте её через форму на сайте», - отмечается в сообщении.

По итогам мероприятия пройдёт презентация проектов на региональном форуме «ВАУ-эффект» при участии губернатора Псковской области, глав муниципальных образований и экспертов в сфере креативных индустрий. «Каждый проект получит возможность административной поддержки, наставников и рекомендации по реализации от экспертов», - пояснили в организации.