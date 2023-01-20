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В Великих Луках студенты шьют толстовки и балаклавы для участников СВО

Учащиеся Великолукского политехнического колледжа занимаются пошивом балаклав и толстовок для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщает портал Luki-News.

Фото здесь и далее: портал Luki-News

«Для нас эта работа новая, потому что мы не специализируемся на пошиве трикотажных материалов. Помимо этого, наше оборудование не совсем для этого предусмотрено. Однако нам удалось организовать ряд машин, которые могут выдавать нужное качество и количество. Поначалу это было медленно и непонятно, но сейчас мы постепенно втягиваемся и, на мой взгляд, хорошо», – рассказала мастер производственного обучения Ирина Синельникова.

По её словам, предметы одежды для военнослужащих в учебном заведении шьют с ноября 2022 года.

Толстовки, отшитые несколькими месяцами ранее, уже отправлены в зону СВО. В декабре для солдат были изготовлены и новогодние открытки, которые доставили вместе с одеждой. Также среди учащихся и преподавателей колледжа в конце года был организован сбор средств, на которые впоследствии был приобретен пошивочный материал. 

В ближайшее время будут изготовлены еще около 100 балаклав и 11 толстовок, которые будут отправлены в зону СВО.

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