О казусах в практике скорой помощи расскажет сегодня медик на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 января, в 14:00. Собеседником ведущих станет старший фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Анна Логинова.
- Сплошной экстрим. Чем профессия держит медиков.
- Бахилы и ожидание. Чем чаще всего недовольны псковичи.
- Человек, которого не было. Медицинские казусы в практике скорой.
- Доктор, верните баночки! Как псковичи благодарят врачей.
- Поставьте электроды на место! Почему врачи не смотрят сериалы.
- Отчего плачет доктор? Какие раны получают люди в белых халатах.
Всё это ведущие Алёна Комарова и Лариса Малкова обсудят с гостьей. Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».