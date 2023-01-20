О казусах в практике скорой помощи расскажет сегодня медик на «Серебряном дожде»

11:05, 20 января 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 января, в 14:00. Собеседником ведущих станет старший фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Анна Логинова.

- Сплошной экстрим. Чем профессия держит медиков.

- Бахилы и ожидание. Чем чаще всего недовольны псковичи.

- Человек, которого не было. Медицинские казусы в практике скорой.

- Доктор, верните баночки! Как псковичи благодарят врачей.

- Поставьте электроды на место! Почему врачи не смотрят сериалы.

- Отчего плачет доктор? Какие раны получают люди в белых халатах.

Всё это ведущие Алёна Комарова и Лариса Малкова обсудят с гостьей. Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».